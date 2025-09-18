صور.. ارتفاع منسوب النيل الأزرق في السودان بعد امتلاء بحيرة سد النهضة

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن منسوب النيل الأزرق في السودان ارتفع مع نهاية أغسطس الماضي عقب امتلاء بحيرة سد النهضة، موضحًا أنه بعد افتتاح السد يتم حالياً تصريف المياه عبر 4 بوابات من المفيض العلوي، إضافة إلى جزء محدود من أعلى مفيض الممر الأوسط، الذي من المتوقع أن يتوقف قريبًا.

وأضاف شراقي، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن البوابات تمثل المصدر الأساسي لتصريف الإيراد اليومي من الأمطار الحالية إلى حين تشغيل التوربينات، ومع توقف الأمطار تصبح التوربينات هي المصدر الرئيسي للتصريف.

وأوضح أن السد العالي بدأ استقبال مياه النيل الأزرق مع مطلع سبتمبر الجاري، إلى جانب النيل الأبيض الذي يمده بالمياه طوال العام، لافتًا إلى أن منسوب البحيرة ارتفع بنحو 75 سم خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر (بما يعادل حوالي 4 مليارات م³)، إضافة إلى نحو 2 مليار م³ استهلاكًا خلال نفس الفترة، مؤكدًا أن مخزون بحيرة ناصر في وضع مطمئن.

وتابع: "غياب التنسيق وعدم توافر معلومات دقيقة بشأن تشغيل سد النهضة، سواء ما يتعلق بفتح وغلق بوابات المفيض أو التوربينات، يتسبب في ارتباك تشغيل السدود الأخرى، خصوصًا سد الروصيرص الذي يبعد 100 كيلومتر فقط عن السد وبحيرته لا تتجاوز 10 كيلومترات، بينما يظل تأثير ذلك على مصر أقل نسبيًا بفضل السعة التخزينية الكبيرة لبحيرة ناصر. ومع ذلك، فإن توافر البيانات بشكل واضح يسهم في تحسين خطط الري والزراعة للعام الجديد".



