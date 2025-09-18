عميد قصر العيني: 80% نسبة الوفيات الناتجة عن السكتة الدماغية في الدول الأقل

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس، جولة مفاجئة بعدد من أحياء المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة (حي شرق مدينة نصر وحي غرب مدينة نصر)، لمتابعة مستوى تقديم الخدمات اليومية للمواطنين بالمراكز التكنولوجية.

وخلال تفقدها المركز التكنولوجي بحي شرق مدينة نصر، استعرضت الوزيرة مع رئيس الحي ومدير المركز الموقف التنفيذي لملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وعدد الطلبات التي تم إنجازها، وأهم التحديات التي تواجه سير العمل.

وأكدت أهمية تذليل المعوقات في ظل التيسيرات التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يساهم في سرعة البت في الملفات، سواء بإصدار نماذج التصالح النهائية أو غلق الملفات في حالة الرفض.

كما تابعت الوزيرة عددًا من الملفات اليومية الخاصة بالمواطنين، وفي مقدمتها الإشغالات ومنظومة المحال العامة والتصدي للمخالفات، إلى جانب لقاء عدد من المواطنين للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم وسرعة إنجاز طلباتهم.

وخلال اللقاءات، تلقّت الوزيرة شكاوى بشأن تأخر فحص طلبات التصالح بسبب بطء عمل اللجنة الفنية.

وعلى الفور، وجهت وزيرة التنمية المحلية بتغيير اللجنة الفنية بحي شرق مدينة نصر وتشكيل لجان جديدة لسرعة فحص الملفات، مع منح مهلة حتى نهاية سبتمبر للانتهاء منها.

وشددت على ضرورة اتباع آليات أكثر سرعة وفاعلية في إنجاز العمل اليومي بما يضمن التيسير على المواطنين.

وأكدت الوزيرة، أهمية الانتهاء من جميع ملفات التصالح المتراكمة بالحي، مشددة على تشكيل لجان فنية إضافية للبت في الطلبات لتقليل فترات الانتظار.

كما وجهت رئيس حي شرق مدينة نصر بالتواجد المستمر بالمركز التكنولوجي على مدار اليوم، والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها.

وكلفت الوزيرة، لجنة من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة بمتابعة الشكاوى المقدمة خلال الزيارة، ورفع تقرير مفصل بنتائجها.

كما شددت على ضرورة تنفيذ حملات لرفع الإشغالات من الشوارع الحيوية لتسهيل حركة المواطنين والسيارات والحفاظ على المظهر الحضاري.

وخلال زيارتها للمركز التكنولوجي بحي غرب مدينة نصر، تابعت الدكتورة منال عوض منظومة التصالح وعددًا من الملفات الخدمية، ووجهت بسرعة الانتهاء من الملفات القائمة بما يضمن الاستجابة لمطالب المواطنين.

