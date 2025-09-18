مصر وإسبانيا توقعان عقود تأهيل وصيانة قطارات مترو الأنفاق

كتب- محمد نصار:

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مراسم توقيع ثلاثة عقود بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة CAF الإسبانية، تستهدف تطوير وصيانة قطارات مترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وتشمل العقود تنفيذ أعمال صيانة شاملة لـ23 قطارًا بالخط الأول، بالإضافة إلى تحديث وإعادة تأهيل وصيانة 39 قطارًا بالخط الثاني، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد الوزير، أن هذه العقود تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير شبكة مترو الأنفاق، حيث سيتم تنفيذ جميع أعمال التأهيل والصيانة داخل ورشتي طرة وشبرا بالخطين الأول والثاني، بمشاركة عمالة مصرية بنسبة تزيد على 95%، وبتمويل كامل من موازنة الهيئة القومية للأنفاق بالجنيه المصري.

كما تم الاتفاق على توطين صناعة المكونات وقطع الغيار محليًا بالتعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

وأوضح أن خطة التطوير ستطيل العمر الافتراضي للقطارات بما لا يقل عن 20 عامًا إضافية، مع توفير برنامج صيانة شامل لمدة 10 سنوات لـ62 قطارًا بالخطين الأول والثاني، بما يضمن استدامة التشغيل بأعلى مستويات الجودة وتقليل الأعطال اليومية.

وأضاف أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لرؤية الدولة في التوسع بإنشاء منظومة نقل حضري أخضر ومستدام، تواكب خطط التوسع العمراني وتعزز الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية، إلى جانب تحسين عوامل السلامة وخفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل.

كما أكد أن التوقيع يجسد الثقة في شركة CAF باعتبارها واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال النقل السككي، فضلًا عن دوره في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى مصر وتدريب الكوادر المصرية من مهندسين وفنيين لرفع كفاءتهم.

وعلى هامش ملتقى الأعمال المصري الإسباني، التقى الوزير مع السيدة أمبارو لوبيز سينوفيلا، وزيرة الدولة الإسبانية لشئون التجارة، بحضور خافيير مارتينيز أوجيناكا الرئيس التنفيذي لمجموعة CAF الإسبانية، حيث تم التأكيد على قوة ومتانة العلاقات المصرية الإسبانية وحرص الجانبين على تعزيز التعاون في مجالي النقل والصناعة.

وقد وجه الوزير الشكر لوزيرة الدولة الإسبانية على دعمها الكبير وجهودها في تيسير إجراءات إتمام العقود الموقعة بين الجانبين.

اقرأ أيضًا:

فتح اشتراكات السكة الحديد للطلاب على 3 أنواع من القطارات - تعرف على الضوابط

4 حالات لا يعاقب عليها القانون حال انتفاء المسئؤلية الطبية

إنتاج 9 ملايين هاتف محمول محليًا.. وزير الاتصالات: سنبدأ التصدير بكميات كبيرة