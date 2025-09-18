وزير الصحة يفتتح المؤتمر الدولي الثاني لكلية طب الأسنان بجامعة الجلالة

كتب- أحمد جمعة:

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية طب الأسنان (GIDC 2025)، الذي تنظمه جامعة الجلالة بمدينة العين السخنة خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2025، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، إلى جانب قيادات أكاديمية وعلمية بارزة.

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وسامح شكري، وزير الخارجية السابق، وعضو مجلس أمناء الجامعة، والدكتور أشرف حاتم، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمد الشناوي، رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة وعميد كلية طب الأسنان ورئيس المؤتمر.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، في كلمته الافتتاحية، التزام الدولة بالاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز البحث العلمي باعتباره ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن استضافة مؤتمرات علمية دولية مثل هذا الحدث تعزز مكانة الجامعات المصرية كمراكز بحثية رائدة، وتساهم في صقل مهارات الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير العالمية.

وخلال محاضرته العلمية بعنوان "تقنيات زراعة الأسنان"، استعرض الوزير، أحدث التطورات في هذا المجال، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبروتوكولات العلاج الحديثة، مؤكدًا أن هذه التقنيات تفتح آفاقًا واسعة أمام تطوير خدمات طب الأسنان في مصر.

من جانبه، أشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، إلى أن المؤتمر يعكس مكانة مصر المتنامية كمركز إقليمي للعلم والمعرفة، ويعزز جسور التواصل مع المؤسسات الطبية العالمية لنقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.

كما أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس الجامعة، أن جامعة الجلالة تسعى إلى بناء نموذج للجامعات الذكية القائمة على التكامل بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بينما شدد الدكتور إيهاب حسانين، عميد كلية طب الأسنان ورئيس المؤتمر، على دور الكلية في تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والأطباء عبر برامج التعليم الطبي المستمر.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر يقام تحت شعار "ابتسامات مبتكرة… تغيّر الحياة"، ويضم أكثر من 150 محاضرًا دوليًا، إلى جانب 15 ورشة عمل متخصصة ومعرض لأحدث الأجهزة والتقنيات.

ويتناول المؤتمر محاور متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي في طب الأسنان، أحدث أساليب التشخيص والعلاج، ودور البحث العلمي في تحسين الخدمات الصحية، إضافة إلى مسابقات طلابية وأنشطة مجتمعية.

واختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد على أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم التعليم الطبي المستمر وبناء كوادر قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

