"الرقابة الصحية" تستعرض تقرير إنجازات 2024/2025 أمام مجلس الوزراء

استعرض الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 2024/2025، وذلك خلال الاجتماع الثامن والخمسين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل العرض، وجّه رئيس الهيئة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لمشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يمثل نقلة نوعية نحو نظام صحي أكثر عدلًا وإنصافًا، مؤكداً أن الهيئة ملتزمة بتقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة للمواطنين وفق أرقى المعايير العالمية للجودة.

أبرز إنجازات الهيئة خلال 2024/2025

613 منشأة صحية معتمدة (كليًا أو مبدئيًا) موزعة على 25 محافظة، تشمل القطاعين الحكومي والخاص، ومنشآت القوات المسلحة والداخلية، والجمعيات الأهلية، وهيئة قناة السويس، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وقطاع الأعمال، ومستشفيات هيئة السكك الحديدية.

4954 زيارة رقابية تضمنت:

• 1510 زيارات فنية وإكلينيكية.

• 1690 زيارة تدقيق وتفتيش إداري.

• 1754 زيارة استطلاع رأي لقياس رضا المرضى ومقدمي الخدمة.

1910 برامج دعم فني من بينها 1533 زيارة ميدانية و377 برنامج دعم عن بُعد.

192 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها 17,850 متدربًا من مقدمي الخدمة الصحية لترسيخ ثقافة الجودة وتحسين مستوى الرعاية.

86,104 عضوًا من المهن الطبية مسجلين لدى الهيئة.

مراجعة 525 مشروعًا للتصميمات الهندسية للمنشآت الصحية لضمان مطابقتها لمعايير الجودة.

1520 زيارة تقييمية نفذتها إدارة المراجعين بمختلف المنشآت.

إصدارات ومعايير جديدة

إطلاق الدليل القومي للتجهيزات الطبية للمستشفيات لتوحيد معايير الشراء وضمان جودة الخدمة وسلامة المرضى.

إصدار دليل معايير الرعاية الممتدة ودور النقاهة ومراكز الاستشفاء الطبي، وحصوله على اعتماد "الإسكوا" بنسبة تطابق قياسية بلغت 99.2%.

تحديث معايير رئيسية تشمل:

• معايير المستشفيات 2025 (اعتماد الإسكوا بنسبة 99%).

• معايير الرعاية الأولية 2025 (اعتماد الإسكوا بنسبة 99.6%).

• معايير المعامل الطبية 2025 (اعتماد الإسكوا بنسبة 99.6%).

إعداد دليل المراجعين لمعايير المستشفيات 2025 كمرجع استرشادي لتوضيح خطوات الاعتماد.

وفي ختام العرض، أكد الدكتور أحمد طه أن الهيئة ستواصل التزامها بتطوير المنظومة الصحية عبر تحديث المعايير بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز آليات الرقابة المستمرة، مع التركيز على تحسين تجربة المريض وتوحيد الإجراءات والعمليات، لضمان أعلى مستويات الجودة في جميع أنحاء الجمهورية.

