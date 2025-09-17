كتب- محمد أبو بكر:

يقيم الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، مأدبة عشاء رسمية بمنطقة الأهرامات، على شرف جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا.

جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قصر الاتحادية اليوم الأربعاء، بالملك فيليبي السادس ملك إسبانيا والملكة لتيسيا.

وقال السيسي: إن زيارة الدولة التي يقوم بها الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا إلى مصر وإن كانت هي الأولى له في أرض الكنانة، فهي أول زيارة يجريها مسئول إسباني على أعلى مستوى إلى مصر عقب ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته أثناء مراسم استقبال رسمية للملك فيليبي السادس والملكة لتيسيا: الملك فيليبي السادس ليس بخاف عليكم ما تواجهه مصر من تحديات جسام على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية شرقًا وغربًا وجنوبًا، فضلًا عن التحديات المذشتركة، وإسبانيا تُدرك جيدًا مدى التحدي الذي باتت تواجهه القضية الفلسطينية والتهديد المباشرالذي يتعرض له الأفق السياسي لتسوية هذه القضية من خلال حل الدولتين.

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواقف إسبانيا المشرفة إزاء دعم مسيرة السلام في الشرق الأوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي لا تزال تمثل جوهر الصراع في المنطقة، قائلًا: "أود أن أعرب عن بالغ التقدير للموقف الإسباني التاريخي في نصرة الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته، واعتراف إسبانيا في توقيت بالغ الأهمية لتكون من أوائل الدول التي بادرت بعد نشوب الحرب في قطاع غزة باعتماد القرار العادل والاعتراف بالدولة الفلسطينية".