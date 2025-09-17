انتهاء تطوير وحدة جراحات العيون بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بوحدة جراحات الرمد والعيون بالمستشفى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خلال زيارته للمستشفى في ديسمبر 2024.

وقال "جودة" إنه تم خلال سبتمبر الجاري استلام وتركيب جهاز الفاكوفيتركتومي المخصص لإجراء جراحات الشبكية والجسم الزجاجي، بتكلفة تجاوزت عدة ملايين من الجنيهات، موضحًا أنه تم بالفعل إجراء 10 عمليات باستخدام الجهاز يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025.

وأضاف أن تركيب الجهاز جاء استكمالًا لآخر مراحل أعمال التطوير بالوحدة، والتي بدأت في ديسمبر 2024 باستلام وتركيب الميكروسكوب الجراحي المتطور لجراحات العيون الدقيقة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 5 ملايين جنيه. كما شملت خطة التطوير تزويد الوحدة بعدد من أجهزة الرمد الحديثة، منها أجهزة سونار للعين، وجهاز قياس حدة الإبصار، وأجهزة فحص قاع العين وقياس مقاس العدسات، بالإضافة إلى تجهيزات عمليات الرمد والمصباح الشقي.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد صبحي، رئيس وحدة الرمد بالمستشفى، أن تزويد الوحدة بالإصدار الأحدث من الميكروسكوب الجراحي وجهاز الفاكوفيتركتومي يمثل إضافة قوية لرفع كفاءة الوحدة وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة بها، موضحًا أن المستشفى بات قادرًا على إجراء جميع جراحات العيون، بما في ذلك الجراحات المتقدمة.

واستعرض "صبحي" الخدمات المستحدثة التي يتيحها الجهاز الجديد، وتشمل عمليات إصلاح الانفصال الشبكي، الليزر الداخلي للشبكية، حقن الغازات داخل العين، وحقن وإزالة زيت السيليكون. كما أشار إلى أن الميكروسكوب الجراحي المتقدم ساهم بشكل محوري في تطوير جراحات العين الميكروسكوبية مثل عمليات الحول، الجلوكوما، والمياه البيضاء سواء الجراحية أو باستخدام الموجات فوق الصوتية.

وفي ختام حديثه، توجه الدكتور صلاح جودة بالشكر إلى وزير الصحة والسكان، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، على الدعم المستمر الذي ساهم في إنجاز عملية التطوير الشامل للوحدة، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمرضى.