كتب - محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية للأنفاق التعاقد مع شركة "كاف" الإسبانية، لإعادة تأهيل وتحديث عدد (39) قطارًا بالخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة للقطارات نفسها، بالإضافة إلى (23) قطارًا بالخط الأول، شاملة توريد قطع الغيار وتوفير الإتاحية لمدة 10 سنوات.

وتأتي هذه الموافقة في إطار رؤية وزارة النقل للتوسع في تشغيل وسائل النقل السككي ذات الجر الكهربائي صديق البيئة، سواء عبر إنشاء خطوط جديدة مثل: مترو الأنفاق، القطار الكهربائي الخفيف، المونوريل، والقطار الكهربائي السريع، أو من خلال تطوير وتحديث الخطوط القائمة، ولاسيما الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة التشغيل.