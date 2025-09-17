إعلان

الحكومة توافق على مد معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بطوكيو حتى يناير 2026

05:23 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

معرض رمسيس وذهب الفراعنة بطوكيو

كتب - محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على طلب تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، والمقام بالعاصمة اليابانية طوكيو، لينتهي في 11 يناير 2026 بدلًا من الموعد السابق المقرر في 7 سبتمبر 2025، وذلك بخلاف الفترات اللازمة لعمليات الشحن والتغليف والنقل.

وجاء القرار استجابة لطلب الجانب الياباني المنظم للمعرض، بتمديد فترة إقامته، في ضوء ما يشهده من إقبال لافت من الجمهور الياباني والزوار من مختلف الدول، بما يعكس الاهتمام العالمي بالحضارة المصرية القديمة وما تحمله من كنوز أثرية وتاريخية فريدة.

