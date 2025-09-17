إعلان

وزير الثقافة يعلن تخصيص 18 مارس سنوياً "يومًا مصرياً للفن الشعبي"

03:57 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة

كتب- محمد شاكر:

أعلن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، تخصيص يوم ١٨ مارس من كل عام ليكون (اليوم المصري للفن الشعبي) والذي يوافق ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمود رضا.

جاء ذلك بناء على الاقتراح المُقدَّم من المخرج المسرحي عادل حسَّان مدير عام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والتابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وقال عادل حسان أن المركز سيقوم في هذا التوقيت بافتتاح (ملتقى القاهرة الأول للغناء الشعبي) وهو ملتقى لتقديم مختلف الفنون الغنائية الشعبية المصرية من مختلف التنويعات الثقافية وكذلك الإنتاج الغنائي الشعبي الذي تقدمه الفرق الخاصة والمستقلة، تأكيدا للهوية الثقافية المصرية وخصوصيتها وعراقتها.

ويأتي هذا الملتقى تدعيمًا لفرص إتاحة الفنون الأصيلة وتلقيها والترويج لقيمها.

وسيدشن المركز في ذات اليوم مسابقته السنوية في مجال الفنون الشعبية والتي ستحمل اسم الرائد الكبير زكريا الحجاوي، مع إعداد برنامج ضخم بالتنسيق مع كافة قطاعات وزارة الثقافة لإعداد برنامج للاحتفاء في هذا اليوم بالفن الشعبي المصري وإعادة إحياء التراث الشعبي بكافة مفرداته، في كافة محافظات مصر.

وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو الفن الشعبي الفنان الكبير محمود رضا
