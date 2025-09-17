إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 علمي وأدبي

كتب- عمر صبري:

انتهت وزارة التعليم العالي من إعداد نتيجة تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات غير المناظرة لطلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثالثة علمي وأدبي 2025، وتتاح لهؤلاء الطلاب عبر موقع التنسيق الرسمي حيث يمكن إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب على موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا.

وأكد مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي أن توزيع الـ1500 طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2025 (500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبي) ووفقاً للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم تم استثناءه من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني.

وأضاف أنه أيضًا تم إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بعد الفرقة الأولى بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

