

كتبت -داليا الظنيني :

أكد الإعلامي أحمد موسى بأن الشعب المصري غير راضٍ عن استضافة ما يقرب من 9 ملايين لاجئ وضيف على الأراضي المصرية، مؤكدًا أن قدرة البلاد لا تتحمل أعدادًا إضافية.

وخلال برنامجه "على مسئوليتي"، أشار موسى إلى أن الدولة المصرية حققت إنجازًا كبيرًا بمنع خروج أي قوارب هجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016.

وفي الوقت نفسه، شدد على أن الضغوط الشعبية تتزايد للمطالبة بعودة الضيوف إلى بلادهم، أو توجههم إلى أوروبا المفتوحة أمامهم.

وفي سياق آخر، انتقد موسى سلوك "نتنياهو" ووصفه بـ "مجرم حرب"، معتبرًا أن ما يفعله الجيش الإسرائيلي في غزة يهدد كافة اتفاقيات السلام في المنطقة. كما أكد أن الشعب الفلسطيني يستحق جائزة نوبل لما يواجهه من إبادة وتجويع.