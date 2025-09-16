كتبت -داليا الظنيني :

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن المواطن المصري لا يلمس نتائج الإصلاحات الاقتصادية بشكل مباشر، رغم تحسن المؤشرات الكلية مثل انخفاض معدل التضخم وتحقق نمو إيجابي.

وفي لقاء تلفزيوني، خلال برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أوضح "بهاء الدين" أن السبب في ذلك يعود إلى الارتفاع المستمر في الأسعار وتقلباتها، خاصة السلع الأساسية، بالإضافة إلى المصروفات الإضافية التي لا تظهر في الإحصائيات الرسمية، مثل التكلفة الباهظة للدروس الخصوصية التي تزيد من الأعباء المالية على الأسر.

وأشار إلى أن المواطن يحكم على الأوضاع الاقتصادية من خلال واقعه اليومي الملموس، وليس من خلال الأرقام، مما يجعله يشعر بالقلق رغم التحسن في المؤشرات العامة.