بعد ارتفاع أسعار الذهب.. خبير يوجه نصائح قبل الشراء

كتبت -داليا الظنيني

أوضح الخبير الاقتصادي محمود عطا، أن الذهب يعد استثمارًا جيدًا، ولكنه لا يخلو من المخاطر التي يجب أخذها في الاعتبار.

وأشار عطا، خلال لقائه في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة "صدى البلد"، إلى أن أسعار الذهب في السوق المحلية ترتبط بشكل مباشر بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، موضحًا أن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى زيادة جاذبية الذهب كأداة استثمارية.

ونصح الخبير بعدم شراء المشغولات الذهبية بغرض الاستثمار بسبب ارتفاع تكلفة المصنعية، وبدلاً من ذلك، أوصى بالاستثمار في السبائك الصغيرة أو الجنيهات الذهبية، أو من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة التي تتيح بيع الأصول بسهولة ودون خسائر إضافية.

وحذر عطا من مخاطر وضع كل المدخرات في الذهب، مشيرًا إلى أن السوق قد يشهد تصحيحًا سعريًا، مما قد يؤدي إلى خسائر. وأكد أن الحل الأمثل هو تنويع المحفظة الاستثمارية وتخصيص جزء فقط من المدخرات للذهب.

كما أكد أن الذهب أثبت تاريخيًا أنه استثمار طويل الأمد يحقق أرباحًا على المدى المتوسط والطويل، ولكنه لا يناسب المضاربة السريعة التي تنطوي على مخاطر كبيرة. واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الاستثمار في الذهب بمنظور متوازن، مع تخصيص أجزاء أخرى من المدخرات لأدوات مالية مختلفة لتحقيق عائد مستقر.