مدبولي يكشف رؤيته لتطوير وسط البلد بالتعاون مع القطاع الخاص

كتب- محمد شاكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن منطقة وسط البلد مسجلة على قوائم التراث وهي منطقة ذات طابع خاص، ولا يستطيع أحد أن يغير من الطابع المعماري أو العمراني لها.

وقال مدبولي في لقاء مع رؤساء الهيئات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، الثلاثاء: تطوير منطقة وسط البلد مرتبط بأننا نحافظ عليها، بالعكس نسعى إلى أن نطور في المباني والمنشآت بها.

وأضاف مدبولي: أتمنى أن تزوروا حديقة الأزبكية هذا المكان الذي تم تغييره بفعل إقامة مترو الأنفاق قمنا بإعادتها إلى أصلها خلال الأيام الماضية، رغم أنه تم إنشاؤها منذ 150 عاما.

وتابع مدبولي: هذه المنطقة كانت في الأصل هي قلب القاهرة التي كانت تضم كل شيء مثل السكن الفاخر، والفنادق، والمحال التجارية الفاخرة، والمطاعم، وغيرها، مع مرور الوقت، للأسف، تراجعت وأصبحت الشقق السكنية تُستخدم كمخازن، وكل هدفنا اليوم أن نعيدها إلى ما كانت عليه.

وأضاف: تجارب الدول كثيرة في هذا الأمر، ودول كثيرة نجحت في هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحدث بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأكمل مدبولي: "ليس مطلوبًا من الدولة المصرية أن أعمل مطاعم وفنادق ومحال تجارية، ولكن دوري كدولة أن أضع الضوابط والمحددات لهذا الأمر، ولدي ميزة أن بعض الأماكن في وسط البلد مملوكة لبعض الشركات التابعة للدولة".