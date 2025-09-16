إعلان

توفير بيئة آمنة.. كشف طبي يومي على الدواب بمنطقة الأهرامات

05:48 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

كشف طبي يومي على الدواب بمنطقة الأهرامات

كتب- محمد شاكر:

أعلنت شركة أوراسكوم بيراميدز، أن فريق الطب البيطري بمديرية الطب البيطري بالجيزة ومنطقة الأهرامات، يقوم بإجراء الكشف الطبي اليومي عند بوابات دخول منطقة الزيارة.

وذلك في إطار الحرص على صحة الدواب وجودة تجربة الزيارة، وحرصًا على توفير أجواء آمنة وتحقيق تجربة سياحية تليق بأهم أثر في العالم.

ويهدف هذا الكشف إلى متابعة الحالة الصحية للدواب والتأكد من خلوها من أي أمراض أو إصابات قد تمنعها من العمل أو تؤثر على أدائها أثناء تواجدها بالموقع، بما يضمن سلامتها وسلامة الزوار.

كما تقوم المديرية برش أماكن تجمع الدواب بشكل دوري للقضاء على القراد والحشرات الضارة، مما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة للدواب والعاملين والزوار على حد سواء.

وقدمت الشركة الشكر إلى مديرية الطب البيطري بالجيزة، والدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة ومنطقة الأهرامات وفريق العمل، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمصر، وأشرف محيي الدين مدير منطقة هضبة الأهرامات وفريق العمل، والدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، وفريق العمل بمحافظة الجيزة، وشرطة السياحة والآثار بالهرم علي تعاونهم وجهودهم المستمرة للحفاظ علي صحة الدواب وتقديم تجربة سياحية متكامله وآمنة لزوار أهرامات الجيزة.

منطقة الأهرامات شركة أوراسكوم بيراميدز فريق الطب البيطري
