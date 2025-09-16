كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الشريف نقيب الأشراف، تأييده الكامل لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات القمة العربية والإسلامية الطارئة التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة،، مؤكدا أنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه المنطقة تحديات جسام تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود لمواجهة الأخطار.

وأشار محمود الشريف، في بيان له، اليوم، إلى أن كلمة الرئيس السيسي ليس مجرد دعم سياسي، بل هي تعبير عن قناعة راسخة بأن القيادة المصرية تتخذ مواقف حاسمة وصادقة تجاه قضايا الأمة، وتسعى جاهدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد نقيب الأشراف، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تواصل أداء دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، داعيًا إلى الاصطفاف بقوة خلف الدولة المصرية، مشددا على أن نقابة السادة الأشراف ستظل شريكًا أصيلًا في كل ما يعزز الانتماء الوطني.

وأكد محمود الشريف، أهمية الوحدة والتضامن في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي وما يمثله من تهديد للأمن القومي العربي والإسلامي.

وشدد نقيب الأشراف، على أن مصر بقيادتها الحكيمة وشعبها الواعي، ماضية في طريقها نحو تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة، والدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية بكل قوة وحزم.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يوفق قادتها لما فيه خير البلاد والعباد وأن يجنب بلادنا ويلات الحروب وتوابعها، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

