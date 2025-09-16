إعلان

خط الرورو.. مصدر يكشف لمصراوي أبرز الصادرات المصرية إلى أوروبا

12:37 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الصادرات المصرية

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل، أنواع الصادرات المصرية التي يتم تصديرها إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا عبر خط الرورو البحري.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الثلاثاء، إن أبرز البضائع التي يتم تصديرها عبر الخط، تشمل الخضروات والفواكه والضفائر ومفاتيح الليد للسيارات.

وأضاف المصدر، أن الصادرات تشمل كذلك الملابس والأقمشة والمنسوجات وأكياس التعبئة، والكابلات، وكمر الصاج، والأواني الزجاجية، والحقائب، وقطع غيار السيارات.

الصادرات المصرية ر وزارة النقل
