كتب – محمد صلاح:

تواصل وزارة الكهرباء تنفيذ حملات شاملة لاستبدال العدادات القديمة بعدادات مسبقة الدفع، بهدف رفع كفاءة منظومة التحصيل، وضمان دقة الفواتير، ومراقبة الاستهلاك بشكل أكثر شفافية.

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن عمليات الاستبدال تشمل العدادات المعطلة أو التي لم تُسدد فواتيرها لفترات طويلة، بالإضافة إلى العدادات التي تعرضت للتلف أو التلاعب.

وأوضح المصدر أن تأخر سداد الفواتير يعد أحد الأسباب الرئيسية لتغيير العدادات، مشيرًا إلى أن مرور أكثر من 30 يومًا دون شحن أو تسديد الفاتورة يستدعي استبدال العداد، بينما يؤدي عدم السداد لشهرين متتاليين إلى رفع العداد القديم نهائيًا.

وأضاف أن العدادات التي تجاوزت عمرها الافتراضي البالغ 15 عامًا تُعتبر غير قادرة على العمل بكفاءة ويتم استبدالها أيضًا.

وأكد أن الحملة تستهدف كذلك الوحدات السكنية المغلقة أو غير المأهولة لفترات طويلة، إضافة إلى الحالات التي تشهد تغييرًا في النشاط أو استخدام الوحدة دون إخطار الوزارة.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من سرقات التيار، وضمان تحصيل مستحقاتها مقدمًا، فضلًا عن تفادي تراكم الديون على المشتركين، موضحًا أن الخطة تشمل استبدال نحو 4.5 مليون عداد على مستوى الجمهورية.

خطوات استبدال العداد التقليدي بمسبق الدفع:

التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المواطن.

تقديم طلب رسمي برفع العداد القديم.

إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من عقد الملكية أو الإيجار.

سداد الرسوم الإدارية المقررة.

توقيع إقرار بصحة البيانات.

وبعد استكمال الإجراءات، يتم تركيب العداد الجديد خلال فترة وجيزة، مع تفعيله بشحن مبدئي بقيمة 10 جنيهات فقط.

مزايا العدادات مسبقة الدفع: متابعة الاستهلاك اليومي بدقة وتجنب تراكم الفواتير أو انقطاعات الخدمة المفاجئة وسهولة الشحن عبر تطبيقات الهاتف أو مراكز الدفع، التحكم الكامل في استهلاك الكهرباء وتكاليفها الشهرية.