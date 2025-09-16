طقس معتدل وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من الأربعاء حتى الأحد 21 سبتمبر 2025، على كافة الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد الجوية، تحسن نسبي في الأحوال الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء.

وتسجل درجة الحرارة على السواحل الشمالية 30 درجة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 39 درجة.

وأكدت الأرصاد أنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب في أول الليل، معتدل الحرارة في آخره.

كما تتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة.