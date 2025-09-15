إعلان

السيسي: إنشاء آلية عربية إسلامية للتنسيق ضرورة لمواجهة التحديات

04:58 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إنشاء آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون بات ضرورة ملحّة في هذا الظرف التاريخي الدقيق، بما يتيح للدول العربية والإسلامية مواجهة التحديات الكبرى الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تحيط بها.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة في قطر، اليوم الإثنين، إن إقامة مثل هذه الآلية يمثل السبيل لتعزيز الجبهة المشتركة، والتصدي للتحديات الراهنة، وحماية الأمن وصون المصالح المشتركة، مشددًا على أن مصر، كعهدها دائمًا، تمد يدها لكل جهد صادق يحقق سلامًا عادلًا ويدعم استقرار العالمين العربي والإسلامي.

وأضاف الرئيس، أن المطلوب اليوم هو تغيير نظرة العدو تجاه الدول العربية، بحيث يدرك أن أي دولة عربية مساحتها ممتدة من المحيط إلى الخليج، وتحت مظلة جامعة للدول الإسلامية والمحبة للسلام، موضحًا أن تحقيق ذلك يتطلب قرارات وتوصيات قوية، وتنفيذها بإخلاص ونوايا صادقة، بما يضمن ردع كل معتدٍ وإحباط أي مغامرة.

