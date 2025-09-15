إعلان

مصدر لمصراوي: صادرات مصر عبر خط الرورو تصل إلى 20 دولة

02:17 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

الصادرات المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل، مستجدات تشغيل خط الرورو لنقل البضائع بين ميناء دمياط في مصر وميناء تريستا في إيطاليا، والذي بدأ تشغيله منذ نوفمبر الماضي.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إن السفينة العاملة على الخط (OLYMPOS SEAWAYS) تصل إلى ميناء دمياط عصر كل خميس قادمة من تريستا لتفريغ الواردات، ثم تُحمَّل بالصادرات المصرية وتغادر صباح الجمعة باتجاه إيطاليا، لتصل إلى ميناء تريستا صباح كل اثنين.

وأضاف المصدر، أن الدول التي تستقبل الصادرات المصرية عبر خط الرورو تصل حاليًا إلى نحو 20 دولة، عبر بوابة إيطاليا.

وتابع المصدر، أن هذه الدول تشمل: إيطاليا، هولندا، ألمانيا، إنجلترا، إسبانيا، الدنمارك، المجر، سلوفاكيا، اليونان، السويد، بولندا، فرنسا.

كما تشمل الدول التي تستقبل الصادرات المصرية: النرويج، بلجيكا، التشيك، رومانيا، سويسرا، سلوفينيا، تونس، كرواتيا.

اقرأ أيضًا:

تنويه مهم من "الأوقاف" بشأن المقبولين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

بيان مهم من العمل بشأن وظائف في الإمارات

الرئيس السيسي يتوجه لقطر لحضور القمة العربية الإسلامية الاستثنائية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة النقل خط الرورو ميناء دمياط ميناء تريستا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
تراجع العقارات وحصان الاستثمار الأسود ورئاسة الأهلي.. أبرز تصريحات ساويرس
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم
بعد نقله للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور وتدخل طبيب الأهلي