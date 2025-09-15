مصدر لمصراوي: صادرات مصر عبر خط الرورو تصل إلى 20 دولة

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل، مستجدات تشغيل خط الرورو لنقل البضائع بين ميناء دمياط في مصر وميناء تريستا في إيطاليا، والذي بدأ تشغيله منذ نوفمبر الماضي.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إن السفينة العاملة على الخط (OLYMPOS SEAWAYS) تصل إلى ميناء دمياط عصر كل خميس قادمة من تريستا لتفريغ الواردات، ثم تُحمَّل بالصادرات المصرية وتغادر صباح الجمعة باتجاه إيطاليا، لتصل إلى ميناء تريستا صباح كل اثنين.

وأضاف المصدر، أن الدول التي تستقبل الصادرات المصرية عبر خط الرورو تصل حاليًا إلى نحو 20 دولة، عبر بوابة إيطاليا.

وتابع المصدر، أن هذه الدول تشمل: إيطاليا، هولندا، ألمانيا، إنجلترا، إسبانيا، الدنمارك، المجر، سلوفاكيا، اليونان، السويد، بولندا، فرنسا.

كما تشمل الدول التي تستقبل الصادرات المصرية: النرويج، بلجيكا، التشيك، رومانيا، سويسرا، سلوفينيا، تونس، كرواتيا.

