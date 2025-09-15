مصر تحصد جائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الإثنين، في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها مؤسسة الآغا خان للتنمية بمدينة بيشكيك بجمهورية قرغيزستان، لتسلم جائزة الآغا خان العالمية للعمارة في دورتها السادسة عشرة لعام 2025، والتي فاز بها مشروع "إحياء مدينة إسنا التاريخية" بمحافظة الأقصر.

حضر الاحتفالية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، حيث جرى اختيار المشروع من قِبل لجنة التحكيم الرئيسية ضمن سبعة مشروعات متميزة على مستوى العالم.

وشهدت الفعالية حضور الأمير رحيم آغا خان، رئيس شبكة الآغا خان للتنمية، وعدد من كبار الشخصيات الدولية وأعضاء لجنة التحكيم واللجنة التوجيهية للجائزة، وممثلي مؤسسة الآغا خان للثقافة، إلى جانب شخصيات بارزة في مجالات العمارة والثقافة من مختلف أنحاء العالم.

كما حضر الاحتفالية فريق مؤسسة "تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة" المصممة والمنفذة للمشروع المصري، وهم: المهندس كريم إبراهيم مدير المشروع، والمهندسة نيفين عقل مدير وحدة التصميم، وخبيرة التنمية شيرين زغو مسؤولة المكون السياحي والاقتصادي بالمشروع.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن فوز مصر بهذه الجائزة المرموقة يأتي بعد غياب دام أكثر من عشرين عامًا، منذ تتويج مكتبة الإسكندرية عام 2004، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعيد مصر إلى الخريطة العالمية للعمارة المستدامة ويجسد جهود الدولة في صون التراث العمراني وإحياء المدن التاريخية.

وهنأت الوزيرة، محافظة الأقصر على هذا النجاح الذي يمثل إنجازًا تاريخيًا يعزز مكانة مصر في سجل الإبداع المعماري الدولي.

كما أعربت الوزيرة، عن خالص تقديرها لمؤسسة الآغا خان على دورها الرائد في دعم التنمية الثقافية والحضارية على المستويين المحلي والدولي، مؤكدة تطلعها إلى تعزيز التعاون مع المؤسسة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات عملها.

يُذكر أن مشروع إحياء مدينة إسنا قدّم نموذجًا متكاملًا لتحويل التراث إلى محرك للتنمية المستدامة، من خلال الدمج بين الترميم المعماري والحفاظ العمراني وتعزيز الهوية الثقافية، إضافة إلى تمكين المجتمع المحلي وتنمية الاقتصاد السياحي.

وقد جاء هذا المشروع ثمرة تعاون استمر لأكثر من خمسة عشر عامًا بين مؤسسة "تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة" ووزارة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر، بدعم من حكومات الولايات المتحدة الأميركية، ومملكة هولندا، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، ليجسد تجربة ناجحة للشراكة بين القطاع العام والمجتمع المدني والجهات المانحة، وليؤكد أن التراث الثقافي يمكن أن يكون رافعة حقيقية للتنمية الشاملة.

