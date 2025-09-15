كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: محمد معروف

كشف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، طبيعة علاقته بالرياضة سواء من حيث ممارستها أو مشاهدة الألعاب الرياضية.

وقال الأزهري في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقًا: "أنا بطبيعتي رياضي، وظللت أمارس الرياضة بانتظام حتى تولي مسئولية الوزارة".

وأضاف وزير الأوقاف: "أتابع كرة القدم على فترات، وأحترم الجهد الوطني الذي يبذله لاعبونا.. وقد التقيت ببعض الرياضيين في مناسبات عامة، وعلاقتي بهم تظل في إطار الاحترام والتقدير".

وقال وزير الأوقاف: "أبدأ يومي قبل الفجر بوردٍ من القرآن والأذكار، ثم صلاة الفجر، بعدها أخصص وقتًا للقراءة والاطلاع، يوم العمل يبدأ مبكِّرًا في الوزارة، ويستمر في متابعة الملفات حتى المساء، بين مقابلات، واجتماعات، وزيارات ميدانية".

وأردف وزير الأوقاف: "الحمد لله على فضله وتوفيقه؛ فالعمل لا ينتهي، والجهود المطلوبة فوق الطاقة، لكن العزم ماضٍ واليقين في الله بلا حدود".