عمرو أديب يعلق على مقترح إنشاء قوة عربية مشتركة

كتب- حسن مرسي:

دعا الإعلامي عمرو أديب إلى إنشاء آلية عاجلة وفعالة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري، محذرًا من المجاعة التي تهدد حياة السكان هناك، معربًا عن أمله في أن تخرج قمة الدوحة بحلول ملموسة على الأرض وليس مجرد بيانات.

وقال أديب خلال حلقة برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "أتمنى أن نرى حلولًا في قمة الدوحة، الوقت قد حان لتحويل الخطابات السياسية إلى إجراءات عملية تنقذ المدنيين في غزة من المعاناة اليومية".

وحذر من النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي تجاه القطاع، موضحًا أن الهدف الأساسي هو احتلال غزة ودفع المواطنين نحو معبر رفح، مشددًا على أن "هناك كارثة على الأبواب، فمن سيتحمل هذه الكارثة وكيف سيتم التعامل معها؟".

وتطرق أديب إلى ما تردد بشأن إنشاء قوة عربية مشتركة، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هذه القوة مجهزة بآليات تنفيذية واضحة، متسائلًا: "لا تفعلوا أشياء على ورق، ما هي الآليات؟ عندما تقوم بعمل قوة إسلامية عربية، أين الآلية؟ لو ضربت دولة إيه اللي هايحصل والقوات هتتحرك منين؟".

وأكد مقدم "الحكاية"، أن مصر تمتلك القدرة والتصميم للتعامل بحزم مع هذه التحديات عبر جيشها وشعبها وقيادتها، داعيًا في الوقت نفسه إلى توحيد الصف العربي والتنسيق الكامل بين جميع الأطراف، قائلًا: "يجب أن يكون الجميع على قلب رجل واحد، والعرب لديهم أدوات ضغط يجب استخدامها".

وشدد الغعلامي عمرو أديب، على أن المرحلة الحالية تتطلب أكثر من أي وقت مضى وحدة الموقف العربي والإسلامي، واتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة السياسات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.