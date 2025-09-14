إعلان

الجيزة تُعلن إعادة تشغيل مدينة الطلبة بإمبابة لاستقبالهم للعام الجامعي المقبل

07:52 م الأحد 14 سبتمبر 2025

المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت محافظة الجيزة، إعادة تشغيل مدينة الطلبة والطالبات بإمبابة لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الجامعي 2025 / 2026، وذلك برعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتحت إشراف هند عبدالحليم نائب المحافظ، رئيس مجلس إدارة مدينة الطلبة والطالبات.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أن عملية التسكين تبدأ في المرحلة الأولى بقبول الطلاب والطالبات من محافظة الجيزة، حيث يمكن للراغبين في الإقامة بالمدينة تسجيل بياناتهم عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن اللائحة الداخلية المنظمة للإقامة، والتي تشمل اللائحة المالية وشروط القبول فور اعتمادها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدينة الطلبة بإمبابة محافظ الجيزة تسكين الطلبة عادل النجار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام