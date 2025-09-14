كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت محافظة الجيزة، إعادة تشغيل مدينة الطلبة والطالبات بإمبابة لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الجامعي 2025 / 2026، وذلك برعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتحت إشراف هند عبدالحليم نائب المحافظ، رئيس مجلس إدارة مدينة الطلبة والطالبات.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أن عملية التسكين تبدأ في المرحلة الأولى بقبول الطلاب والطالبات من محافظة الجيزة، حيث يمكن للراغبين في الإقامة بالمدينة تسجيل بياناتهم عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن اللائحة الداخلية المنظمة للإقامة، والتي تشمل اللائحة المالية وشروط القبول فور اعتمادها.