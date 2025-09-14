القاهرة- أش أ:

افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، ورشة عمل تثقيفية عن قانون العمل الجديد ومبادئ السلامة والصحة المهنية ، بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بمشاركة مُمثلين عن عدد كبير من الشركات.

وقام وزير العمل بتسليم 18 شهادة تدريب مهني لخريجي دورات تدريبية من "المراكز التابعة" لوزارة العمل بالقاهرة، والتي تقوم بتأهيل الشباب وبالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل، كما قام بتكريم 20 من العاملين بقطاع البترول ،للتحفيز على الإخلاص والإتقان في العمل.

وأكد جبران -في كلمة له خلال الفعاليات - الجهود التي تبذلها الوزارة، من حملات تفتيشية على كافة مواقع العمل والإنتاج في كافة المحافظات لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، مع التركيز في المرحلة الأولى من "خطة التفتيش" على "تراخيص عمل الأجانب" مُجددًا دعوته إلى كافة المنشأت بسرعة تسجيل "العمالة الأجنبية " لديها لِتَجَنُب الغرامات، ولضبط سوق العمل في هذا المجال ،موضحًا أن كافة بنود القانون محل متابعة ومراقبة ، ولا بد من التنفيذ بكل حزم من أجل بيئة عمل لائقة يستفيد منها صاحب العمل والعامل.

وتطرق الوزير إلى عدد من مميزات القانون الجديد الذي يحقق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، ومن بينها تحقيق الأمان الوظيفي للعمال ،وكذلك التشجيع على الإستثمار، ومُراعاة أنماط العمل الجديدة، ومعايير العمل الدولية.

ونوه إلى جهود الوزارة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والإستعدادات الجارية لصياغة إستراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.