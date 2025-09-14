البدء في إجراءات الإسناد بالأمر المباشر لبناء مدينة الصحفيين

كتب- عمرو صالح:

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة بدأت في إجراءات الإسناد بالأمر المباشر لإحدى الشركات (الحكومية والعامة)، التي ينطبق عليها شروط الإسناد لبناء مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر.

وأشار نقيب الصحفيين، في بيان اليوم، إلى أنه سيتم الإعلان عن اسم الشركة فور الانتهاء من تفاصيل الاتفاق واستكمال الإجراءات القانونية بما يضمن مصالح الصحفيين الحاجزين، ويحقق أفضل عائد للنقابة.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر بالإجماع اعتماد قرار لجنة المزايدة الخاصة بمدينة الصحفيين بعدم قبول العطاءات المقدمة، وبعد انتهاء مرحلة التظلمات قرر المجلس عدم طرح الأمر مرة أخرى للمزايدة، والبدء الفوري في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإسناد المباشر لإحدى الشركات العامة والحكومية، بما يحقق مصالح النقابة، وضمان حقوق الحاجزين.