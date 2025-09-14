كتب- نشأت علي:

تقدم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الحكومة بشأن ملف عدم ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية والشوارع، وما يترتب عليه من هدر للمال العام وزيادة الضغط على شبكة الكهرباء.

وأكد المير أنه كان يجب على الحكومة أن تتخذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة لترشيد استهلاك الكهرباء بدلاً من الاتجاه إلى رفع أسعار الشحن الكهربائي للسيارات، معربًا عن أسفه الشديد لاستمرار مظاهر الإسراف في استهلاك الكهرباء داخل العديد من المؤسسات الحكومية، وكذلك في إنارة الشوارع والميادين؛ خصوصًا في ساعات النهار أو في المناطق التي لا تشهد كثافة مرورية أو سكانية، مشيرًا إلى أنه على الرغم من الدعوات المتكررة من الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة؛ فإن الواقع العملي يشير إلى وجود قصور واضح في تطبيق سياسات الترشيد داخل الأجهزة الحكومية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على فاتورة الدعم الكهربائي، ويزيد من الضغط على موارد الدولة.

وقال المير إنه من بين الملاحظات الميدانية ترك الإنارة داخل مباني الوزارات والهيئات الحكومية ودواوين المحافظات ومقرات المدن والأحياء والمراكز مضاءة حتى بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، واستمرار تشغيل أعمدة الإنارة بالشوارع في وضح النهار، وغياب الرقابة والمتابعة من الإدارات المعنية بترشيد الكهرباء في الأجهزة الحكومية.

وتساءل النائب: ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان التزام المؤسسات بترشيد استهلاك الكهرباء؟ وهل هناك آليات رقابة فعالة لضبط هذا الهدر في الطاقة؟ وما خطط الوزارة لنشر ثقافة ترشيد الطاقة داخل المؤسسات العامة؟

وطالب المير الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تعليمات مشددة وتكليفات حاسمة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية بإعطاء أولوية قصوى لهذا الملف، مؤكدًا ضرورة أن يكون هذا الملف من بين الملفات التي يتم على أساسها تقييم أداء المحافظين وقيادات المحليات.