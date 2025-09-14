كتب- محمد شاكر:

أعلنت إدارة مهرجان الفضاءات غير التقليدية عن تقديم 12 ورشة مجانية للجمهور على هامش الدورة الرابعة، التي ستقام فعالياتها في بداية شهر أكتوبر المقبل، تحت رعاية أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.

وينظم المهرجان المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة تحت قيادة الدكتور إسلام النجدي عميد المعهد، الفنان هشام صبرة مدير المهرجان، الفنان عبد الرحمن المغربي رئيس اتحاد طلاب المعهد، الفنان محمد الإسناوي المدير تنفيذي للمهرجان و الفنانة جينا حميد منسق عام المهرجان.

تضم قائمة الورش المقدمة عدد كبير من الورش المميزة والمتنوعة، يقدمها مجموعة من أبرز المتخصصين علي الساحة الفنية، ويتضمن جدول هذه الورش ورشة المحاكاة البصرية في المنظر المسرحي ويقدمها الدكتور محمود صبري، وماستر كلاس "أعرف صوتك" وتقدمها الدكتورة جيهان الناصر، وورشة التعرف علي مناهج التمثيل وتقدمها الفنانة روان الغابة، وورشة التمثيل وتقدمها الفنانة هنادي عبد الخالق، وورشة الكاستنج ويقدمها الفنان أحمد تمام، وورشة نظريات النقد ويقدمها الناقد محسن الميرغني، وورشة أساسيات الدوبلاج وتقدمها الدكتورة هايدي عبد الخالق، وورشة التعبير الحركي وتديقدمها الفنان مناضل عنتر، وورشة جماليات الإخراج ويقدمها الفنان سامح بسيوني، وورشة التأليف ويقدمها الدكتور حاتم حافظ، وورشة الديكور في الفضاءات المسرحية ويقدمها الدكتور، محمود فؤاد وورشة الديكور ومواجهة سوق العمل ويقدمها الدكتور أحمد عبد العزيز.

يهدف المهرجان إلي تسليط الضوء على مسرح الفضاءات كأحد الأشكال المسرحية النادرة والمختلفة، نظرًا لقربه من الجمهور وطبيعته التفاعلية، إضافةً إلى بساطة إنتاجه مما يُتيح إمكانية تجوال عروضه في المحافظات، وتمثيل مصر في المهرجانات الدولية وتجدر الإشارة إلي أن المهرجان إنتاج ذاتي بالكامل، دون ميزانيات مخصصة للمخرجين أو المشاركين، مما يُبرز إصرار طلاب المعهد على إنجاحه بجهودهم الذاتية.