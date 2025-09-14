اضطراب الملاحة ورذاذ.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المسيطرة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية، المسيطرة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحيانا سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

وأضافت أن هناك اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس.