الثلاثاء.. يسري عبدالله وإنجي همام يناقشان "المنزل" لوليد خيري

كتب- محمد شاكر:

يستأنف منتدى المستقبل للفكر والإبداع ندوته النقدية في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 16 سبتمبر 2025، بتدشين المجموعة القصصية (المنزل) للقاص وليد خيري.

ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتبة الروائية إنجي همام، ويدير الندوة القاصة والصحافية هايدي فاروق.

وقد صدرت المجموعة القصصية (المنزل) حديثا، عن دار (العين)، في القاهرة.

والكاتب وليد خيري قاص، وسيناريست، صدر له من قبل المجموعة القصصية (تجاوزت المقهى دون أن يراك أحدهم)، ورواية (حارس حديقة المحبين)، وكتاب (السيرة الأبوية)، فضلا عن عدد من الأعمال الدرامية، من بينها مسلسل (نقل عام).

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة.

تعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.

