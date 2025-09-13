كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي يتبنى نهجاً يتسم بالاقتصاد السياسي في تعاملاته الحالية، مشيراً إلى أن مصر أحرزت تقدماً ملحوظاً في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز استقرار الجنيه المصري، حيث انعكس تحرير سعر الصرف إيجابياً على الأداء الاقتصادي، وهو ما أكدته تقارير دولية.

وتابع بدرة أن الحكومة المصرية نجحت في مواجهة التضخم بفعالية خلال الفترة الماضية، مما ساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية رغم التحديات العالمية.

وأوضح الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن جهود الدولة لم تقتصر على الإصلاحات المالية، بل امتدت إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال مبادرات رائدة مثل "حياة كريمة"، إلى جانب إطلاق مشروعات استثمارية طموحة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.

وأكد الخبير الاقتصادي أن استمرارية برنامج الإصلاح الاقتصادي أمر ضروري، مشدداً على أن تغييره كل بضع سنوات قد يعيق تحقيق الأهداف طويلة الأجل. وفي هذا السياق، عبر عن أمله في أن يرد رئيس الوزراء على تصريحات صندوق النقد الدولي لتوضيح الرؤية المصرية.

وواصل بدرة أن تحويلات المصريين في الخارج بلغت 36 مليار دولار عبر القطاع المصرفي، وربما يوجد مبلغ مماثل يحتفظ به الأفراد دون إنفاق، مما يعكس قوة هذا المورد الاقتصادي.

وأشار إلى أن المشروع الضخم الذي أعلنت عنه الدولة مؤخراً بقيمة 900 مليار جنيه ليس مجرد مشروع سياحي، بل هو استثمار مستدام يهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني متكامل يمتد لعقود قادمة.

واستطرد قائلاً إن هناك مخاطر محتملة تتمثل في إمكانية سحب المستثمرين في القطاع الخاص لأموالهم "الساخنة" من مصر إذا لم تستجب الدولة لبعض طلبات صندوق النقد الدولي، مما قد يؤثر على تدفقات الاستثمار.

وشدد بدرة على أن التحسن الاقتصادي في مصر لا يحتاج إلى تأكيد من صندوق النقد الدولي، حيث إن الصناديق الاستثمارية العالمية، وخاصة الأمريكية، تدرك جيداً قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات.