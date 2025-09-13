موسى مهاجمًا صندوق النقد: لن ننفذ شروطكم وضغوطكم غير مقبولة

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى إن شروط صندوق النقد الدولي الخاصة بمنح الشريحة التمويلية لمصر "غير مقبولة"، معتبرًا أن الضغوط التي يمارسها الصندوق على البلاد غير مبررة.

خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" أكد موسى، أن مصر لن تنفذ هذه الشروط في الوقت الحالي، متسائلًا: "كل هذه الضغوط من أجل 274 مليون دولار؟".

وأشار مقدم "على مسئوليتي" إلى أن الحكومة المصرية سبق أن نفذت تحركات متعددة في أسعار الوقود، متابعًا: "الصندوق كان في البداية يتعاون معنا بشكل جيد، لكنه الآن يضغط علينا بطريقة غير مبررة"، مؤكدًا أن الشعب المصري يقف خلف بلده ولا حاجة لمزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وأشار موسى إلى أن مصر يجب أن تركز على تطوير الصناعة والتصدير بدلاً من الانصياع لشروط خارجية تزيد الأعباء، قائلاً: "ربنا هيكرمنا بعيد عن الصندوق.. لو مش عاوزين يمنحونا الشريحة، يا سيدي مع السلامة".

وشدد الإعلامي أحمد موسى، على ضرورة أن يكون رد الحكومة المصرية قويًا وحازمًا تجاه هذه الضغوط، معتبرًا أن صندوق النقد الدولي "ليس من حقه إدارة الاقتصاد المصري أو فرض سياساته على البلاد".