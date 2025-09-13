مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7.. ورابط جديد لحل مشكلات الحجز

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي مدَّ فترة التقديم والحجز لشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حتى يوم الأحد 28 سبتمبر 2025.

وبلغ عدد الذين سجلوا مستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني للتقديم، وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي، أكثر من ٢٣٨ ألف مواطن، بينما قام أكثر من ١٤٨ ألف مواطن بدفع مقدمات جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكن المختلفة.

خطوات الحجز عبر الفيديو التالي: هنا

فيديو التعامل مع منصة مصر الرقمية: هنا

رابط جديد لحل مشكلات التقديم:

خصص صندوق الإسكان الاجتماعي رابطًا مخصصًا فقط للمتقدمين ضمن الطرح الثاني لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧"، ولن يتم الرد على أي من المواطنين المتقدمين بالإعلانات الأخرى في حالة إرسالهم رسائل من خلاله. هنا

تفاصيل الأماكن وطريقة التقديم في سكن لكل المصريين 7:

شقق بمقدم 25 ألف جنيه:

يشمل هذا الطرح عددًا من الوحدات المطروحة بالإعلان مخصصة لكل المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" بذات الشروط السابقة.

ويوجد 9380 شقة تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بالمراكز أو المدن بمحافظات البحيرة، والوادي الجديد، والدقهلية، والمنيا، ومطروح.

ويوجد 12630 شقة بالمراكز أو المدن الواقعة بمحافظات أسوان، وبني سويف، وأسيوط، والأقصر، والجيزة، والفيوم، والمنوفية، والمنيا، وقنا.

شقق لمن هم خارج الأولوية من سكن لكل المصريين 5:

ويمكن لمن خارج الأولوية في الطرح السابق التقديم على هذه الشقق، بالمدن الجديدة، ويصل عددها إلى 34 ألفًا و133 وحدة؛ وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمدن: أسوان الجديدة، وبني سويف الجديدة، وحدائق العاصمة، وبرج العرب الجديدة، والعاشر من رمضان، و15 مايو، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، بالإضافة إلى 690 وحدة سكنية (جاهزة للتسليم) بمدينة أخميم الجديدة.

شقق الإسكان الأخضر:

ويمكن التقدم لحجز 54792 وحدة سكنية بالمدن الجديدة (إسكان أخضر)، وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا؛ بمدن: أسوان اﻟﺟديدة، وطيبة الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، واﻟﻌﺑور الجديدة، وبدر، والسادات، والمنيا الجديدة.

وتوجد 1492 وحدة سكنية (تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا) مخصصة لكل المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية فقط للعملاء السابق تقدمهم بمدينة شطا بكل من الإعلان الثامن والعاشر والعملاء السابق تقدمهم بمدينة عزبة البرج بإعلان سكن لكل المصريين (3) للتقدم على مدينة شطا بمحافظة دمياط، كما تكون الأولوية في ما يخص الوحدات المطروحة حديثًا بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر للعملاء السابق تقدمهم بمدينة الغردقة بالإعلان العاشر، ويشترط في ذلك أن يكون العملاء المذكورون ممن هم خارج الأولوية ومنطبق عليهم الشروط وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

ويكون التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) لهؤلاء المواطنين خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 30 أكتوبر 2025، (مع إتاحة الأسبوع الأول للتقديم والسداد للعملاء من ذوي الهمم).

وسيكون الحجز بنظام التمويل العقاري، بفائدة 8% سنويًّا للمواطنين منخفضي الدخل، و12% سنويًّا للمواطنين متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 20 عامًا.

