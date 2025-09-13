حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة و3 ظواهر جوية حتى منتصف الأسبوع

كتب– محمد عبد الناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، حيث تشهد البلاد حاليًا حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وأضافت منار غانم، في تصريحات تلفزيونية، أن ارتفاع الحرارة نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يتسبب في ارتفاع الحرارة درجتين إلى 3 درجات.

وتابعت: درجات الحرارة على القاهرة تسجل 35 درجة عن المعدلات الطبيعية، بعد أن سجلت 33 درجة، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يصاحبه زيادة في فترات سطوع الشمس وأجواء مشمسة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة، خاصة على مناطق السواحل.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة خلال فترة الليل تسجل 22 درجة على معظم المناطق، وهو ما يمنح أجواء معتدلة خلال ساعات الليل، مع نشاط للرياح في الأماكن المفتوحة يساعد على تلطيف الإحساس بحرارة الطقس.

وأكدت أن بعض المناطق خاصة القاهرة، تشهد شبورة مائية في الصباح الباكر تؤثر على الرؤية الأفقية، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي للأرصاد، إلى أن هذه الأجواء الحارة نسبيًا ستستمر حتى يوم الاثنين المقبل، على أن تعود درجات الحرارة للانخفاض مجددًا مع نهاية الأسبوع.

اقرأ أيضًا:

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين