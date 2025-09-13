انتظام عمليات شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن انتظام كل عمليات شحن كروت العدادات مسبقة الدفع بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه لا توجد أية شكاوى على الإطلاق من تأثُّر حركات شحن العدادات مسبقة الدفع.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، بأن بعض شركات التوزيع قامت مؤخرًا بإجراء بعض التحديثات الخاصة بسيستم شحن العدادات، شمل تطوير البرامج وإحكام السيطرة عليها لعدم تعرضها لأي اختراقات مستقبلية.

وتتيح وزارة الكهرباء شحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع أونلاين باستخدام كارت مزود بخاصية الـ"NFC"، وهو الكارت الذي توفره الشركة القابضة للكهرباء، ويمكن شحن الكارت باستخدام تطبيقات التحصيل الإلكتروني مثل "سهل"، "ماي فوري"، و"كهرباء خالص".

وأوضح المصدر أن أصحاب عدادات "جلوبال" التي تدعم خاصية "NFC" يمكنهم استخدام تطبيقات "sahl gtpay" و"my fawry" لشحن الكارت؛ بينما يمكن شحن الأنواع الأخرى من عدادات الكارت عبر تطبيق "كهرباء خالص".

1- تسجيل الدخول إلى أحد التطبيقات المتاحة لشحن كارت الكهرباء (سهل، ماي فوري، كهرباء خالص).

2 - اختيار خدمة الكهرباء، ثم اختيار "كارت الكهرباء".

3 - التأكد من تفعيل خاصية NFC على الهاتف المحمول.

4 - تمرير كارت الشحن على ظهر الهاتف لقراءة البيانات.

5 - اختيار أيقونة التوجه بالدفع مع استمرار وضع الكارت في ظهر الهاتف.

6 - إدخال المبلغ المراد شحنه من الفيزا كارد أو المحفظة الإلكترونية.

7 - التأكد من إضافة الرصيد إلى الكارت من خلال الاطلاع على تفاصيل الاستهلاك.

