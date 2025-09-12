وظائف برواتب تصل لـ 12 ألف جنيه - التخصصات وخطوات التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل عن طرح مجموعة جديدة من فرص العمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك من خلال النشرة القومية للتوظيف لشهر سبتمبر 2025، في إطار حرصها المستمر على توفير وظائف لائقة للشباب في مختلف التخصصات.

وظائف شاغرة ومرتبات تصل إلى 12 ألف جنيه

أوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة بمحافظة القاهرة تشمل:

5 مهندسين كهرباء: براتب يصل إلى 12 ألف جنيه مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

5 مهندسين مدني: براتب حتى 12 ألف جنيه بخبرة 5 سنوات.

3 محاسبي مواقع: براتب 8 آلاف جنيه مع خبرة 3 سنوات.

2 أمين مخازن.

2 رسام معماري: براتب يصل إلى 10.5 ألف جنيه مع خبرة 5 سنوات.

5 مشرفين تنفيذيين: براتب 7.5 ألف جنيه بخبرة 6 سنوات.

طرق التقديم والتسجيل

أكدت وزارة العمل أن التقديم متاح عبر:

الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر.

مديريات العمل بالمحافظات.

الموقع الرسمي للوزارة: اضغط هنا.

كما خصصت الوزارة رقم الهاتف 01116677734 لتلقي استفسارات الراغبين في التقديم.

