طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس 5 أيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من السبت 13 سبتمبر 2025 إلى الأربعاء 17 سبتمبر 2025.

وأضافت الهيئة، أنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب في أول الليل، معتدل الحرارة في آخره.

وأوضحت الهيئة، أنه سيكون هناك شبورة مائية من من الساعه الرابعة إلى الساعه الثامنة صباحاً على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تظهر بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

