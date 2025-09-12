إعلان

طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس 5 أيام المقبلة

10:00 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من السبت 13 سبتمبر 2025 إلى الأربعاء 17 سبتمبر 2025.

وأضافت الهيئة، أنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب في أول الليل، معتدل الحرارة في آخره.

وأوضحت الهيئة، أنه سيكون هناك شبورة مائية من من الساعه الرابعة إلى الساعه الثامنة صباحاً على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تظهر بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

اقرأ أيضًا:

تمويل بقيمة 103.5 مليون يورو.. قرار جمهوري جديد بشأن التعاون مع ألمانيا

إسقاط الجنسية عن مصري بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس طقس معتدل الحرارة شبورة مائية الرطوبة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب
ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة