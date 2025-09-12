اليوم.. الأوقاف تفتتح 10 مساجد ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح (١٠) مساجد اليوم الجمعة، الموافق ١٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد (٨) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (١٤٥) مسجدًا من بينها (١١٨) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٢٧) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٦٣٤) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و٥٨٧ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية إهريت – مركز إطسا غرب؛ ومسجد عبد الرازق بعزبة عبد الرازق بقرية الغرق – مركز إطسا.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد رشيد الجديد بقرية المسين – مركز الدلنجات.

وفي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد ديب حسين - مركز أبنوب.

وفي محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة القسيس - مركز المحلة الكبرى.

وفي محافظة مطروح:

تم إنشاء وبناء مسجد الشيخ سنوسي بمنطقة حبلة رأس الحكمة.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد مصطفى حمودة بقرية الكوم الطويل – مركز بيلا.

وفي محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد الهدى بعزبة شريف – مركز منشأة القناطر.

وفي محافظة أسوان:

تم إحلال وتجديد مسجد البدانية بنجع الشهيد صلاح نصر بقرية الكلح شرق – مركز إدفو.

كما تم إنشاء وبناء مسجد الرحمن الرحيم، بمنطقة الشحاتاب - مركز إدفو.

وتؤكِّد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله –عز وجل– وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله –عز وجل– ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.