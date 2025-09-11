محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب

كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي محمود سعد للمرة الأولى عن تفاصيل عودته المرتقبة إلى شاشة التلفزيون المصري بعد غياب دام 14 عامًا.

في حواره مع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، ببرنامج "أسئلة حرجة"، عبر منصات موقع مصراوي، عبّر سعد عن سعادته وفخره بالطلب الذي تلقاه من التلفزيون الذي وصفه بأنه "حاجة مهمة جدًا في الوطن العربي كله".

وتابع سعد موضحًا طبيعة علاقته السابقة بالتلفزيون الرسمي: "أنا عمري ما اشتغلت بشكل دائم في التلفزيون المصري، أنا أصلًا ما تعينتش فيه، كنت أشترك في برنامج مهدى للتلفزيون، وأتيت لهذا البرنامج بعدما اشتغلت في رمضان 2004، وبعدها قرروا يعملوا البرنامج يومي".

وأشار الإعلامي محمود سعد إلى أن بدايته الحقيقية مع الجمهور جاءت بمحض الصدفة بعد استفتاء أجراه زميل له، كانت نتيجته تصويت 75% على اختياره لتقديم البرنامج.

واستمر سعد في تقديم البرنامج حتى أوائل عام 2011، وأكد أن مبادرة العودة لم تكن شخصية منه، بل جاءت بطلب من إدارة التلفزيون.

وأوضح سعد أنه عرض على إدارة التلفزيون إنتاج برنامج "باب الخلق" على نفقته الشخصية، ليتم عرضه في رمضان.

وقال إنه سيقدم أيضًا برنامجًا آخر مدته 10 دقائق فقط يُعرض وقت الإفطار، مؤكدًا أن تكاليف الإنتاج بالكامل سيتحملها بنفسه، دون الاعتماد على فريق عمل كبير.

وأكد دعمه الكامل للتلفزيون المصري رغم الظروف المادية الصعبة التي يمر بها، متمنيًا أن يتخطاها.