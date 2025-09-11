توقيع عقد تقديم خدمات الجمع ونظافة الشوارع بشبرا الخيمة والخصوص

كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، توقيع عقد لتقديم خدمات الجمع والكنس والغسيل والنظافة للشوارع بأحياء شبرا الخيمة (شرق وغرب) ومدينة الخصوص، إلى جانب نقل المخلفات البلدية الصلبة من المحطات الوسيطة إلى مواقع التخلص النهائي لمدة 10 سنوات، بين المحافظة وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة.

وقع العقد اللواء إيهاب حسن، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ حسام الدين إمام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الحكومة على تحسين مستوى النظافة بجميع المحافظات، لافتة إلى أن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة تتضمن إنشاء مدافن صحية، وإغلاق المقالب العشوائية، ورفع التراكمات التاريخية للقمامة، وإنشاء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة، وتطوير مصانع التدوير والتخلص النهائي الآمن من المخلفات.

وأكدت د. منال عوض حرص الدولة على إشراك شركات القطاع الخاص الوطنية المتخصصة في الإدارة الاقتصادية للمنظومة الجديدة للمخلفات، مطالبة الشركة ببذل كل الجهود لتقديم أفضل خدمة وأعلى جودة، وإظهار صورة إيجابية للشركات الوطنية في هذا القطاع الحيوي. كما أكدت متابعة الوزارة، عبر الوحدة التنفيذية للمخلفات وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ومحافظة القليوبية، لجهود الشركة في تنفيذ خطة العمل التفصيلية والخطط التشغيلية، لضمان تحسين أداء خدمات النظافة وإرضاء المواطنين.

من جانبه، أعرب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن سعادته باستمرار شركة نهضة مصر في تقديم خدماتها المتكاملة لأعمال النظافة والجمع والغسيل، مؤكدًا أن تجديد العقد يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة صحية ونظيفة وتحقيق تطلعات المواطنين. وأشاد المحافظ بالأداء المتميز للشركة وجهود العاملين فيها، مشددًا على ضرورة العمل بروح الفريق لتحقيق المزيد من الإنجازات.

بدوره، أعرب الأستاذ حسام الدين إمام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر، عن سعادته بتوقيع العقد، مؤكدًا التزام الشركة بإبراز الصورة الحضارية للمناطق التي تعمل بها، وتوفير كافة المعدات الحديثة والعاملين المؤهلين، بما يضمن شعور المواطنين بتطور الخدمات. وأضاف أن الشركة تفتخر بثقة الحكومة ومحافظة القليوبية، وتعمل على توسيع أعمالها وتطويرها داخل مصر وفق منهج علمي واستفادة من التكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع شركاء أجانب.

حضر مراسم التوقيع كل من: الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتور محمد فوزي، معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، والأستاذ ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية، والمستشار صلاح سالم، المستشار القانوني للمحافظة. ومن شركة نهضة مصر حضر كل من اللواء أحمد شريف لطفي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندسة رندا فضه، العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ، والأستاذ إبراهيم كمال، رئيس القطاعات التنفيذية، والأستاذ أحمد غزلان، رئيس قطاع المكتب الفني، والأستاذ فيصل توفيق، رئيس قطاعات القاهرة الكبرى، والأستاذ عمرو بشير، مدير إدارة تنمية الأعمال والمشرف على العلاقات العامة.

