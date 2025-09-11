"التموين" تتعاون مع "العربية للعلوم الإدارية" لتعزيز التأهيل المهني

كتب- محمد أبو بكر:

شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، بهدف دعم مجالات التدريب والتأهيل العلمي والمهني للعاملين بالوزارة.

حضر مراسم التوقيع اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والدكتورة رشا راغب نائب أول رئيس الأكاديمية، إلى جانب مصطفى إبراهيم مدير الاستراتيجيات بالأكاديمية، ومحمد الباز رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بالوزارة.

وأوضح وزير التموين، أن البروتوكول يعكس حرص الوزارة على الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين، من خلال إتاحة فرص تعليمية متميزة ببرامج الدراسات العليا المهنية.

ويتضمن البروتوكول تقديم خصومات خاصة للعاملين وأسرهم على برامج الماجستير المهني في إدارة الأعمال (MBA) والدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال (DBA).

كما يشمل التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وورش عمل مشتركة في مجالات الإدارة والتمويل والتطوير المؤسسي، بما يساهم في تحسين أداء العاملين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية الدولة في تطوير الجهاز الإداري وبناء القدرات البشرية، مشيدًا بدور الأكاديمية العربية في تأهيل الكوادر بالمهارات العلمية والتطبيقية الحديثة.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى هديب، عن تقديره للتعاون مع وزارة التموين، مؤكدًا حرص الأكاديمية على تقديم أحدث البرامج التعليمية والتدريبية التي تلبي متطلبات سوق العمل وتدعم تطوير الكفاءات البشرية.

