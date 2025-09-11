إعلان

الأرصاد: استقرار في الطقس والعظمى بالقاهرة 33 درجة

10:30 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025.

وقالت الأرصاد، إن البلاد تشهد اليوم استقرارًا في الأحوال الجوية على مختلف الأنحاء، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى نحو 33 درجة مئوية.

