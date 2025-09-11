الأرصاد: استقرار في الطقس والعظمى بالقاهرة 33 درجة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025.

وقالت الأرصاد، إن البلاد تشهد اليوم استقرارًا في الأحوال الجوية على مختلف الأنحاء، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى نحو 33 درجة مئوية.

