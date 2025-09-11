بروتوكول تعاون بين القابضة لمياه الشرب وصان مصر لدعم التشغيل والصيانة

كتب- محمد عبدالناصر:

وقّع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محسن ماهر قطب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصيانة (صان مصر) والعضو المنتدب، بروتوكول تعاون مشترك يستهدف تعزيز أعمال التشغيل والصيانة ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وعدد من رؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحى، ونخبة من قيادات الشركة القابضة للمياه وشركة صان مصر.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص الشركة القابضة على تحسين كفاءة البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، من خلال التعاون بين الشركتين في مجال تشغيل وصيانة وتطوير محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات الرفع، إلى جانب إعادة تأهيل خطوط المياه والصرف، وتوفير برامج الصيانة الدورية والوقائية، وتدريب العمالة بما يدعم أعمال الصيانة بالمحطات. كما يشمل التعاون تحديث الأنظمة التكنولوجية والتحكم الآلي وتطوير منظومات التشغيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ويتضمن البروتوكول نطاق الأعمال بين الجانبين ليشمل تطوير ورفع كفاءة الورش المركزية للشركة القابضة وشركاتها التابعة وتقديم خدمات الصيانة والاستعانة بخبرات شركة صان مصر في تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي والروافع وخطوط النقل والتوزيع.

وكذلك إعداد دراسات فنية وهندسية متخصصة، وتبادل الخبرات والكوادر، بما يتيح تقديم حلول عملية متكاملة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه والصرف الصحي.

كما يتيح التعاون التوسع في استخدام التقنيات الحديثة لدعم استدامة المشروعات وضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية، كما يضع آليات للتنسيق بين الطرفين لتنفيذ المشروعات المشتركة، وكذلك التعاون والتكامل بين الشركتين داخل مصر وخارجها لتنفيذ مشروعات محطات مياه الشرب وأعمال الصيانة خاصة بالدول العربية والإفريقية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من خبرات الشركات الوطنية المتخصصة، مشيرًا إلى أن التعاون مع شركة صان مصر من شأنه أن يساهم في تنفيذ خطة الشركة القابضة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أوضح المهندس محسن ماهر قطب أن شركة صان مصر تسعى من خلال هذا التعاون إلى توظيف خبراتها المتراكمة في مجالات التشغيل والصيانة والخدمات الفنية والهندسية لخدمة قطاع المياه والصرف الصحي، بما يعزز من قدرة الشركة القابضة على تنفيذ مشروعاتها الحالية والمستقبلية بكفاءة وجودة عالية.

اقرأ أيضًا:

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين