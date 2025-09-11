كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور أحمد مدكور، أستاذ مساعد الجهاز الهضمي والمناظير، أن هناك مرضًا نادرًا يمنع الإنسان من البلع، ويستحق التعامل معه باستخدام أدوات مختلفة مثل الجراحة أو الجراحات الدقيقة، موضحًا أنه طور علاجًا مبتكرًا لهذا المرض وأثبت نجاحه على المستوى العلمي، وأصبح يعرف باسم "تقنية مدكور" نسبة إليه.

وأضاف الدكتور أحمد مدكور، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أنه يعمل في مجال الجهاز الهضمي والمناظير منذ عام 2005، أي منذ نحو 20 عامًا، مشيرًا إلى أن المجال شهد تطورًا كبيرًا، ففي السابق كانت التدخلات الجراحية محدودة، وكان هناك المناظير الباطنية التي تعتمد على كاميرات تدخل عبر الفم، ثم تطورت لتشمل المناظير الجراحية الدقيقة.

وأوضح مدكور، أن الفهم الطبي للجهاز الهضمي تطور من طبقة واحدة إلى ثلاث طبقات، ما أتاح إجراء جراحات دقيقة وتحسين جودة الكشف والعلاج، مشيرًا إلى أن فريقه البحثي، المكون من عدد من الجامعات المصرية، طور أدوات للكشف والعلاج عبر مناظير تجري عمليات بسيطة، مؤكداً أن التقنية الجديدة نجحت في علاج الحالات النادرة التي تسبب مشاكل في البلع والصدر منذ عام 2024، مقدمة طريقة لإنقاذ الحالات التي كانت معرضة للفشل.

وتابع أن البحث العلمي والنشر يمثلان وسيلة لوضع مصر في المكانة العلمية التي تستحقها، لافتًا إلى أن "تقنية مدكور" أصبحت معتمدة عالميًا كأول ابتكار مصري في مجال مناظير الجهاز الهضمي.

