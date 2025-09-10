البابا تواضروس يدين العنف والحروب ويدعو للسلام في الشرق

كتب- محمد أبو بكر:

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن إدانته لكافة أشكال العنف والصراع والحرب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، معربًا عن أمله أن يشهد العام القبطي الجديد سلامًا واستقرارًا للبلاد.

جاء ذلك خلال عظة الأربعاء الأسبوعية التي أقيمت في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حيث شدد قداسته على ضرورة نبذ سياسة الاعتداء على سيادة الشعوب والدول.

الدعوة للحكمة والتعقل بين قادة الشعوب

قال قداسة البابا: "ندين كل أشكال العنف والصراع، وندين أيضًا سياسة الاعتداء على سيادة الشعوب والدول، ونسأل الله أن يمنع اتساع رقعة الصراع والحرب والتجويع، وكأن الإنسان فقد عقله".

وأضاف قداسته: "نصلي من أجل أن يحمي الله بلاد منطقة الشرق الأوسط ويمنح الحكمة والتعقل لقادة الشعوب، لأن الحروب في النهاية لا تأتي بنتيجة حقيقية، فالخاسر والمهزوم هو الجميع. نسأل الله أن يمنحنا السلام وأن تنجو الشعوب من الصراع والألم، وأن تكون السنة الجديدة سنة سلام وطمأنينة لكل العالم ولبلادنا".

وحذر البابا تواضروس الثاني قائلاً: "نذكر من يسعون وراء الحروب والعنف والصراع، أنك أيها الإنسان ستقف يومًا أمام الله وستعطي حسابًا عن كل حياتك، والله الديان لن ينسى كافة أفعال الشر والعنف والخطيئة والقتال وكل ما يسبب الألم للإنسانية".

واختتم: "صلوا لكي يبارك الله السنة الجديدة ويجعلها سنة مباركة، ويكللها بالفرح والهدوء والتعقل، وأن تعود بلاد المنطقة إلى هدوئها وسلامها من أجل النمو والتقدم".

