شبورة صباحا ورطوبة مرتفعة.. توقعات طقس الخميس

09:06 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غداً الخميس الموافق 11 سبتمبر.

وأوضحت الهيئة، أنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب في أول الليل، معتدل الحرارة في آخره.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود شبورة مائية من الساعة الرابعة إلى الساعة الثامنة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الهيئة، إلى أنه سيكون هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من بين 2 إلى 4 درجات ، كما تظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحياناً سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية شبورة مائية القاهرة الكبرى السواحل الشمالية الرطوبة
