مدبولي: مصر تسعى للوصول بحجم الاستثمارات مع تونس لـ مليار دولار

08:06 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع مختلف الدول يمثل ركناً أساسياً في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، فضلاً عن كونه فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الشراكات بين القطاع الخاص المصري وأي جهة أجنبية تعزز الاستثمارات وتدعم النمو الاقتصادي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس السيسي استقبل مؤخراً رئيسة الحكومة التونسية، وتم خلال اللقاء مناقشة مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عامين، موضحاً أن الاستثمارات الحالية بين مصر وتونس تصل إلى 500 مليون دولار، مع أمل الوصول إلى مليار دولار في السنوات المقبلة.

