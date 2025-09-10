مدبولي: نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حددت هدفاً استراتيجياً يتمثل في جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، في إطار خطتها الشاملة لتعزيز القطاع السياحي وتنميته.

وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إلى إطلاق مشروع سياحي ضخم على ساحل البحر الأحمر، موضحاً أن مراسم توقيعه تمثل دليلاً عملياً على المضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية.

وأضاف رئيس الوزراء: "نتعشم في الوصول إلى هذا الرقم قبل الموعد المحدد، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال مشروعات بهذا الحجم"، مؤكداً أن القطاع الخاص يُعد الأكثر قدرة وجرأة على إدارة الاستثمارات السياحية، بينما تلتزم الدولة بدورها في تهيئة المناخ وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

